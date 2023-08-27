Зеленский назвал, что может расколоть поддержку Украины в США

Расколоть поддержку Украины в США может несколько элементов, один из них – это выборы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

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"Потому что были голоса в Республиканской партии, насколько мне известно, о чем и Вашингтон Пост потом поддержал и другие американские выборы, и украинская пресса тоже немного поддержала. Потому что видели реакцию там. И поддержали наши медийщики. Один из элементов, которые США даже во время войны проводили выборы. Логика в том, что, если ты защищаешь демократию, то во время войны об этой защите надо думать, а выборы – это одна из защит, но точно, согласно законодательству, люди не просто так это сделали о запрете выборов, потому что провести очень сложно", – сказал глава государства.

Напомним, 25 августа Зеленский провел телефонный разговор с Байденом.

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