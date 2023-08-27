"Их хвалят военные": Зеленский перечислил ракеты, производимые Украиной

Президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук рассказал о производстве Украиной собственного оружия.

По словам президента, Украина производила и производит разные ракеты.

"Я запускал несколько ракетных программ со всеми нашими службами, разведкой, военными. Толкал максимально. Мы производили и производим различные ракеты. Мы производим "Нептун", "Стугна", "Корсар". Мы производим "Стугны" и "Корсары", не в десятки раз больше. Просто колоссальные цифры, которые постоянно на фронте. Их хвалят военные. Их хотят еще больше, но они не представляют, какое количество строим. Просто очень большое", – рассказал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, Украина начала производить артиллерию натовского образца.

"Ее никогда не было в Украине и не должно было быть. Мы смогли договориться. У нас есть отечественная артиллерия, которая на поле боя 155-го калибра. Ее никогда не было. У нас теперь есть производство не одной системы, а производство системное. Этого пока очень мало для фронта, но это в разы больше, чем было", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее в Forbes назвали, какое оружие поможет Украине вернуть Крым.

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