"Ворскла" одержала победу над обидчиком "Динамо" в поединке УПЛ

"Ворскла" на своем стадионе обыграла "Черноморец" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 2:1 .

Оба своих гола полтавчане забили в первом тайме. Уже на 4-й минуте счет открыл Руслан Степанюк, а прямо перед перерывом отличился Владлен Юрченко.

На старте второй половины встречи "морякам" удалось отыграть один мяч – на 54-й минуте автогол занес в свой пассив игрок "Ворсклы" Игорь Пердута. Однако спастись от поражения одесситы не смогли.

Отметим, что в прошлом туре "Черноморец" на своем стадионе неожиданно победил киевское "Динамо" (3:2).

"Ворскла" с 6 очками поднялась на 10-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе "Черноморца" 9 баллов и четвертая позиция.

В следующем туре полтавчане 2 сентября сыграют против "Александрии", а "моряки" днем ранее сразятся с "Вересом".

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