В Forbes назвали, какое оружие поможет Украине вернуть Крым

По информации издания, Украина просит у США дальнобойные ракеты JASSM для истребителей F-16.

Украина пригласила в США высокоточные крылатые ракеты JASSM в дополнение к истребителям F-16.

Об этом сообщает Forbes.

Ракета Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile (JASSM) — двухтонная малозаметная крылатая ракета с радиусом действия более 370 км входит в "список желаний Киева".

"И пока США не согласуют передачу Украине эти дальнобойные ракеты, то украинские F-16 не будут использовать весь свой потенциал. F-16, оснащенные JASSM, могут иметь решающее значение для долгосрочного плана освобождения Крымского полуострова, освобождения Крыма "без боя", — говорится в статье.

Крылатая ракета JASSM. Фото иллюстративное / Фото: Википедия

Как оказалось, F-16 не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Совместив F-16 с JASSM, Воздушные силы могли бы удвоить мощность глубокого удара.

Forbes отмечает, что в настоящее время небольшая группировка модифицированных бомбардировщиков Су-24М/МР является основной воздушной силой глубокого удара ВВС Украины. Они используют предоставленные Британией и Францией крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, что позволяет поражать российские цели на расстоянии до 250 км.

"F-16 вместе с JASSM могли бы добиться успехов в наступлении при гораздо более низкой цене на жизни украинцев", – говорит Бринн Таннехилл, аналитик корпорации RAND в Калифорнии.

Напомним, 20 августа Дания официально объявила, что передаст Украине F-16. Кроме того, ВСУ получат самолеты от Нидерландов.

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