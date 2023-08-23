У Forbes назвали, яка зброя допоможе Україні повернути Крим

За інформацією видання, Україна просить у США далекобійні ракети JASSM для винищувачів F-16.

Україна запросила у США високоточні крилаті ракети JASSM на додачу до винищувачів F-16.

Про це повідомляє Forbes.

Ракета Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile (JASSM) — двотонна малопомітна крилата ракета з радіусом дії в понад 370 км входить до"списку бажань Києва".

"І поки США не погодять передачу Україні ці далекобійних ракет, то українські F-16 не будуть використовувати весь свій потенціал. F-16, оснащені JASSM, можуть мати вирішальне значення для довгострокового плану звільнення Кримського півострова, звільнення Криму "без бою", – йдеться у статті.

Крилата ракета JASSM. Фото ілюстративне / Фото: Вікіпедія

Як виявилося, F-16 ще не сумісний з Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, Повітряні сили могли б подвоїти потужність глибокого удару.

Forbes зауважує, що наразі невелике угруповання модифікованих бомбардувальників Су-24М/МР є основною повітряною силою глибокого удару ВПС України. Вони використовують надані Британією і Францією крилаті ракети Storm Shadow та SCALP, що дає змогу вражати російські цілі на відстані до 250 км.

"F-16 разом з JASSM могли б досягти успіхів у наступі за набагато нижчої ціни на життя українців", – каже Брінн Таннехілл, аналітик корпорації RAND у Каліфорнії.

Нагадаємо, 20 серпня Данія офіційно оголосила, що передасть Україні F-16. Крім того, ЗСУ отримають літаки від Нідерландів.

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