Резніков назвав мінімальні терміни навчання на F-16 українських пілотів 

Україна отримає американські винищувачі F-16 щонайменше за шість-сім місяців - після того, як закінчаться навчання не лише пілотів, а й інженерів та техніків.

Про це він повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час спілкування із журналістами, повідомляє канал "Ми-Україна".

Очільник Міноборони наголошує, сам літак F16 - це лише платформа. Саме тому не варто забувати ще й про ракети й снаряди, які застосовуватиме цей винищувач, а також про підготовку інфраструктури для обслуговування, а також інженерів.

"Треба говорити про підготовку інфраструктури для того, щоб ми могли обслуговувати і вони (F-16 - Ред.) могли виконувати бойові завдання. А це означає підготовку не тільки пілотів, а інженерів, техніків. Це серйозний комплекс завдань. Кілька сотень людей ми повинні навчити для перших "пташок" в українському небі. Тому об'єктивно, без завищених очікувань - це шість-сім місяців - мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати. Не розчаруйтеся, якщо може бути довше. Пілоти показали можливість навчитися за пів року, а от техніки, інженери - ми поки що не знаємо. Дуже складні системи обслуговування, ремонту", - наголосив Резніков.

За його словами, українські воїни освоїли систему протиракетної оборони за десять тижнів - замість десяти місяців, а артилерію калібру 155 мм - за три тижні, а не за три місяці.

"Тому я переконаний, що F-16 в українському небі звільнятимуть українські території", - заявив очільник Міністерства.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україна потребує 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва для отримання переваги у повітряному просторі під час війни з Росією.

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