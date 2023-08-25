Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем Независимости.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Владимира Зеленского в Facebook.

В ходе переговоров Зеленский подчеркнул лидерство США в вопросе глобальной консолидации поддержки Украины.

"Это решающее лидерство сделало возможным нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра. Вместе мы доказываем, что свобода и независимость достойны того, чтобы за них бороться", — отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский поблагодарил президента Джо найденного, Конгресса США и американского народа за помощь, подчеркнув, что "вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против причастных к принудительному вывозу украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что США сообщили, что в октябре приступят к подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.

Читайте также: