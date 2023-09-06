В Германии судят эксразведчика, работавшего на Россию

В Германии бывший сотрудник разведки работал на россиян и передавал им информацию о HIMARS и системах ПВО IRIS-T в Украине.

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Об этом сообщает Spiegel.

Сообщается, что Генеральная прокуратура ФРГ обвинила бывшего руководителя подразделения немецкой разведывательной службы BND Карстена Л. в том, что он работал на российскую разведку вместе со своим посредником Артуром Е. Оба мужчины были задержаны еще в 2022 году.

Следствие установило, что Карстен Л. сотрудничал с сотрудниками ФСБ и передал им данные GPS о позициях реактивных систем HIMARS и систем ПВО IRIS-T в Украине.

Издание указывает, что Карстен Л. имел доступ к данным прослушивания немецкой разведки и получал секретную информацию, передаваемую россиянам через Артура Е.

Судебный процесс над подозреваемыми проводят в закрытом режиме из-за того, что некоторые материалы дела являются государственной тайной. Также власти не сообщают детали обвинения фигурантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия значительно усилила кампанию по пропаганде и дезинформации в Германии.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель партии, подозреваемой в связях с Кремлем, сложил свои полномочия муниципального депутата в немецком курортном городе.

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