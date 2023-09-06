Санкции работают: В Белом доме прокомментировали переговоры России по КНДР

Вашингтон будет призывать Пхеньян не поддерживать Россию в войне против Украины.

В Соединенных Штатах считают, что переговоры между Россией и КНДР о предоставлении поддержки для продолжения войны в Украине свидетельствуют о том, что санкции привели к ослаблению российского военно-промышленного комплекса.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

Он отметил, что Вашингтон будет призывать Пхеньян не поддерживать Россию в войне против Украины. Салливан заявил, что пока США не фиксировали перемещения оружия и боеприпасов из КНДР в РФ.

"Я не могу предположить, что произойдет дальше, я могу лишь сказать, что дискуссии активно продвигаются, и россияне вкладывают в них все большую интенсивность, о чем свидетельствует тот факт, что министр обороны РФ сел в самолет и улетел в Пхеньян, чтобы попытаться продвинуть это вперед", – сказал он.

Он напомнил, что США ввели санкции, чтобы "попробовать сорвать любые попытки использовать Северную Корею в качестве канала или источника поставки оружия в Россию"

"Мы сделали это еще в середине августа и продолжаем доводить это как частно, так и публично до сведения северокорейцев и просим союзников и партнеров делать то же самое", – добавил Салливан.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует приехать в РФ в сентябре для встречи с российским диктатором Путиным.

Кроме того, ранее мы информировали, что Северная Корея планирует отправить России оружие и боеприпасы для войны, заявил представитель Южной Кореи.

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