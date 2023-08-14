Зачем Ким Чен Ын приказал резко увеличить производство ракет в КНДР — AP

Северокорейский лидер Ким Чен Ын снова посетил основные заводы по производству боеприпасов и приказал резко увеличить производство ракет и других видов вооружений, сообщили 14 августа государственные СМИ.

Об этом информирует Associated Press.

Это произошло на фоне объявления южнокорейскими и американскими военными начала крупных учений на следующей неделе для отточения своих общих возможностей противостоять растущей ядерной угрозе со стороны Севера.

Попытка Кима производить большее количество вооружений также связана с тем, что американские официальные лица считают, что министр обороны России недавно разговаривал с Северной Кореей о продаже большего количества оружия России для ее войны с Украиной.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что 11 и 12 августа Ким посетил заводы по производству тактических ракет, мобильных пусковых платформ, бронетехники и артиллерийских снарядов. В начале августа он посетил ряд других заводов по производству боеприпасов.

Во время посещения ракетного завода Ким поставил цель "резко увеличить" производственные мощности, чтобы предприятие могло массово производить ракеты для удовлетворения потребностей фронтовых воинских частей, сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын едет на бронемашине во время своего визита 11-12 августа на военный завод в Северной Корее/Associated Press

"Качественный уровень подготовки к войне зависит от развития индустрии боеприпасов, и завод несет очень важную ответственность за ускорение подготовки к войне (Северной) Корейской народной армии", — сказал Ким, согласно сообщению.

Посетив другие заводы, Ким призвал строить более современные ракетные пусковые установки и заявил, что существует настоятельная потребность увеличить производство крупнокалиберных снарядов для реактивных систем залпового огня "в геометрической прогрессии", говорится в отчете. Ким также проехался на новой боевой бронированной машине, сообщает ЦТАК.

Ким сосредоточился на увеличении своего ядерного и ракетного арсеналов после того, как его дипломатия высоких ставок с тогдашним президентом Дональдом Трампом потерпела крах в 2019 году. С начала 2022 года военные Кима провели более 100 ракетных испытаний, многие из которых были направлены на то, чтобы предупредить США и Южную Корею о расширении совместных военных учений.

Многие эксперты считают, что Ким Чен Ын в конце концов стремится использовать свои модернизированные арсеналы вооружений для того, чтобы добиться от США уступок, таких как ослабление санкций, когда дипломатия с Вашингтоном возобновится.

Северная Корея может провести больше испытаний оружия, поскольку в следующий понедельник, 21 августа, США и Южная Корея должны начать летние военные учения. Северная Корея называет американо-южнокорейские учения подготовкой к вторжению. Союзники заявляют, что не намерены нападать на Северную Корею.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) цитирует слова Кима о том, что Северная Корея должна иметь "преобладающую военную силу и быть полностью готова к любой войне" с возможностью "несомненно уничтожить" своих врагов.

Американско-южнокорейские учения под названием "Щит свободы Ульчи" — это компьютерно смоделированные командно-штабные учения. В ходе нынешних учений, которые продлятся до 31 августа, союзники заявили, что они также проведут широкомасштабные полевые учения, которые, как сообщается, станут самыми большими в своем роде за последние годы.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Джун заявил журналистам, что нынешние учения UFS направлены на дальнейшее усиление сил и средств реагирования союзников путем выполнения упражнений по сценариям, отражающим развитие ядерных и ракетных сил и средств Северной Кореи и другие ситуации в отрасли региональной сохранности.

Полковник Айзек Л. Тейлор, спикер вооруженных сил США, заявил на той же пресс-конференции, что эти учения являются "жесткими и реалистичными упражнениями".

Ранее в этом месяце Белый дом заявил, что американская разведка установила, что министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Пхеньян в прошлом месяце говорил с северокорейскими официальными лицами об увеличении продаж Москве вооружений для войны в Украине.

Северная Корея отрицает американские заявления о поставках артиллерийских снарядов и боеприпасов в Россию. Но Север публично поддержал Россию в войне и намекнул на отправку рабочих для помощи в восстановлении оккупированных Россией территорий в Украине.

Ким пытается укрепить связи с Китаем и Россией в условиях возглавляемой США кампании давления из-за ее ядерной программы и экономических трудностей, связанных с пандемией.

Ким Чен Ин/Associated Press

14 августа Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что 200 гектаров сельскохозяйственных угодий в восточном регионе Северной Кореи были затоплены из-за тайфуна "Ханун". Ким посетил пострадавшие от тайфуна районы, призвал принять немедленные меры по защите посевов и раскритиковал местных чиновников за то, что они не смогли предотвратить затопление сельскохозяйственных угодий, говорится в сообщении.

Северная Корея подвержена погодным катаклизмам, таким как наводнения и засухи. Наблюдатели говорят, что дефицит продовольствия в Северной Корее обострился по нескольким причинам, включая ограничения по пандемии, неудачные попытки поставлять зерно через государственные объекты и уменьшение личных доходов населения.

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