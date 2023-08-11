Защищать самое ценное: власти КНДР перед тайфуном обратились к гражданам с циничным призывом

Граждан Северной Кореи обязали прежде всего позаботиться о сохранении портретов Ким Чен Ына и его предшественников.

Во время свирепствующего на Корейском полуострове тайфуна "Ханун" власти КНДР призвали граждан позаботиться о безопасности произведений изобразительного искусства с изображениями северокорейского диктатора Ким Чен Ына, а также его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на государственную газету КНДР Rodong Sinmun.

Газета также призвала граждан защитить большое количество статуй, мозаик, фресок и других изображений династии Кимов, правящей Северной Кореей с момента ее основания в 1948 году.

Портреты Ким Чен Ира и Ким Ир Сена украшают каждый дом и офис в стране, гражданам может грозить смертная казнь за их повреждение даже случайно.

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"Северная Корея, среди прочего, является теократическим государством. Эти статуи и портреты не просто символы, а священные религиозные символы – по сути, иконы. Каждая религия с незапамятных времен ожидает от своих верных готовности умереть – или хотя бы страдать – ради спасения святых икон”, — прокомментировал этот призыв Андрей Ланков, профессор Университета Кукмин.

Тайфун "Ханун" в четверг, 10 августа, достиг Корейского полуострова, а сегодня движется в глубь КНДР — ожидаются сильные ветра и проливные дожди.

Тропический шторм уже повлек за собой наводнения и оползни в Южной Корее, сообщается об одной смерти, а более 16 000 человек были вынуждены эвакуироваться из домов в зонах риска.

В Северной Корее последствия могут быть более значительными: слабая инфраструктура и вырубка лесов повышают уязвимость к наводнениям.

Напомним, в КНДР власти объявили кампанию, во время которой гражданам будут предлагать изменить свое имя на более "революционное" и "социалистическое".

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