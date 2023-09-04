Ким Чен Ын планирует приехать в РФ в сентябре для встречи с Путиным: где они будут находиться и что обсудят

Россия ищет больше оружия для войны в Украине, поэтому северокорейская делегация недавно прибыла в РФ на поезде, чтобы спланировать визит диктатора КНДР Ким Чен Ына уже в сентябре.

Об этом идет речь в сообщении nytimes.

Ким Чен Ын планирует посетить Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным для обсуждения возможности поставки России дополнительного оружия для войны в Украине и другого военного сотрудничества.

Ким, вероятно, отправится из Пхеньяна "бронепоездом во Владивосток", где он встретится с Путиным.

Официальные лица отметили, что в Москву Ким Чен Ын, вероятно, не поедет.

Путин хочет получить от КНДР артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким ожидает, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подлодок. Ким также ожидает от РФ продовольственной помощи.

По словам официальных лиц США, оба диктатора примут участие в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10-13 сентября.

Ким также планирует осмотреть пирс 33 во Владивостоке, где швартуются корабли Тихоокеанского флота России.

На днях Белый дом предупредил, что Путин и Ким обменялись письмами, в которых обсуждали возможное соглашение об оружии со ссылкой на рассекреченные данные разведки.

Спикер Белого дома Джон Ф. Кирби заявил, что переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами "активно продвигаются". При этом американские официальные лица отказались предоставить более подробную информацию о состоянии личных связей между диктаторами-противниками Соединенных Штатов.

В то же время Белый дом отказался обсуждать новые данные разведки по поводу визита главы КНДР в РФ.

"Как мы публично предупреждали, переговоры по оружию между Россией и КНДР активно продвигаются", — сказала спикер Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Тем временем КНДР имитировала ядерную атаку из — за обучения США и Южной Кореи. Страна запустила несколько крылатых ракет, имитирующих ядерные боеголовки. Целью таких запусков было "предупредить врагов о реальной угрозе ядерной войны".

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