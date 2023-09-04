Победитель "Голоса країни-2" сообщил о горе в семье

Ушел из жизни родной человек певца.
Победитель вокального шоу "Голос країни-2" Павел Табаков поделился печальным известием.
Певец поделился печальной новостью о том, что из жизни ушла его 68-летняя мама. Как поделился Павел в сторис в Instagram, его самый родной человек несколько дней назад попал в реанимацию, но, к сожалению, врачам не удалось спасти ее жизнь.
"Мама... Ей было всего 68... Мы боролись за ее жизнь не раз, но в этот раз Господь решил взять ее к себе", — написал Табаков.
Певец с болью обратился к маме и попросил у нее прощения за все, чем мог обидеть за жизнь.
"Родная моя, я очень хочу и прошу Господа Бога, чтобы тебе было хорошо на небесах. Прости за все, что недосказано. Теперь все мои песни ты будешь слушать где-то там, на облаках... Всегда любил, люблю и буду любить тебя всем сердцем. Ты мой ангел. Твой сын, Павел", — написал щемящее обращение Павел.
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