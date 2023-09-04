Переможець "Голосу країни-2" повідомив про горе у родині

Переможець вокального шоу "Голос країни-2" Павло Табаков поділився сумною звісткою.

Співак поділився сумною новиною про те, що з життя пішла його 68-річна мама. Як поділився Павло у сторіз в Instagram, його найрідніша людина декілька днів тому потрапила до реанімації, але на жаль, лікарям не вдалося врятувати її життя.

"Мама... Їй було лише 68... Ми боролися за її життя не раз, але на цей раз Господь вирішив взяти її до себе", - написав Табаков.

Співак із болем звернувся до мами та попросив у неї вибачення за все, чим міг образити за життя.

"Рідна моя, я дуже хочу і прошу Господа Бога, щоб тобі було добре на небесах. Пробач за все, що недомовлено. Тепер всі мої пісні ти будеш слухати десь там, на хмарах... Завжди любив, люблю і буду любити тебе всім серцем. Ти мій ангел. Твій син, Павло", - написав щемливе звернення Павло.

Мати Павла Табакова / Фото: instagram.com/tabakov_official

Читайте також: