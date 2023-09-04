Помер екссоліст гурту Smash Mouth Стів Гарвелл

Сьогодні, 4 вересня, пішов з життя соліст американського гурту Smash Mouth Стівен Гарвелл.

56-річний музикант помер від печінкової недостатності. Незадовго до смерті співак потрапив до госпісу. Як відомо, тривалий час Гарвелл зловживав алкоголем, через що в нього розвинулася невиліковна хвороба.

Про смерть музикант повідомив представник гурту Роберт Гейз. Він поділився, що Гарвелл пішов з життя "мирно та комфортно в оточенні родини та друзів" у своєму будинку в Бойсі, штат Айдахо.

"Стів пішов із Smash Mouth два роки, і гурт продовжує гастролювати з новим вокалістом Заком Гудом. Тим не менш, спадщина Стіва продовжуватиметься завдяки музиці. Разом зі Стівом гурт Smash Mouth продав понад 10 мільйонів альбомів по всьому світу та очолив чарти з двома хіт-синглами №1, п’ятьма топ-40 синглів, трьома гарячими 100 синглами, чотирма альбомами Billboard 200 і номінацією на "Греммі", не кажучи вже про сотні фільмів і розміщення на телебаченні, і, звичайно, ті саундтреки до "Шреку", - сказав Гейз в коментарі Rolling Stone .

Зазначимо, що Стівен Гарвелл був вокалістом гурту Smash Mouth більш ніж 30 років. За цей час музиканти встигли отримати "Греммі" та очолити безліч музичних чартів. А саундтрек гурту до мультфільму "Шрек" став справжнім хітом - кількість переглядів кліпу на YouTube досягла майже 500 мільйонів переглядів.

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