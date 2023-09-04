Умер экс-солист группы Smash Mouth Стив Харвелл

Сегодня, 4 сентября, ушел из жизни солист американской группы Smash Mouth Стивен Харвелл.

56-летний музыкант скончался от печеночной недостаточности. Незадолго до смерти певец попал в хозпись. Как известно, долгое время Харвелл злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него развилась неизлечимая болезнь.

О смерти музыкант сообщил представитель группы Роберт Хейз. Он поделился, что Харвелл ушел из жизни "мирно и комфортно в окружении семьи и друзей" в своем доме в Бойсе, штат Айдахо.

"Стив ушел из Smash Mouth два года, и группа продолжает гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом. Тем не менее, наследие Стива будет продолжаться благодаря музыке. Вместе со Стивом группа Smash Mouth продала более 10 миллионов альбомов по всему миру и возглавил чарты с двумя хит- синглами №1, пятью топ-40 синглов, тремя горячими 100 синглами, четырьмя альбомами Billboard 200 и номинацией на "Грэмми", не говоря уже о сотнях фильмов и размещении на телевидении, и, конечно, те саундтреки к "Шреку", — сказал Хейз в комментарии Rolling Stone .

Отметим, что Стивен Харвелл был вокалистом группы Smash Mouth более 30 лет. За это время музыканты успели получить "Грэмми" и возглавить множество музыкальных чартов. А саундтрек группы к мультфильму "Шрек" стал настоящим хитом — количество просмотров клипа на YouTube достигло почти 500 миллионов просмотров.

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