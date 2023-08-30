Российская разведка хочет создать в Польше агентурную сетку против власти

В Варшаве понимают, что это неизменный элемент угроз.

Российская разведка на территории Польши пытается найти шпионов для работы против власти. Речь идет о распознавании важных объектов, включая воинские части.

Об этом сообщает Польское радио.

Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отметил, что последние расследования польской контрразведки показали, что сотрудничающие с Россией или Беларусью люди сосредотачиваются на распознавании важных объектов, включая военные части, железнодорожные линии и аэропорты.

"Мы видим дальнейшие попытки найти людей, готовых работать на российскую разведку против Польши. Мы отдаем себе отчет, что это постоянный элемент угроз, с которыми наше государство столкнется в ближайшие месяцы и даже годы", — заявил Жарин.

Напомним, ранее сообщалось, что среди 16 членов крупнейшей в истории сети российской разведки, действовавшей в Польше, которую разгромили ABW и Люблинская национальная прокуратура, 12 являются гражданами Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Washington Post сообщала, что Россия завербовала в Польше агентов, среди которых оказались беженцы из Украины. За деньги предатели должны были совершать диверсии, поджоги и убийства.

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