В ряде российских регионов раздались взрывы: сообщается об атаке БпЛА

Сообщается, что несколько БПЛА могут двигаться в сторону Москвы.
После сообщений об атаке неизвестных БПЛА на аэропорт Пскова поступили сообщения о звуках взрывов в других российских городах.
Российские паблики сообщают о взрывах в Брянск и Тульской областях.
Также российские средства массовой пропаганды сообщают, что над московским аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство из-за угрозы БПЛА.
Мониторинговые каналы сообщают о движении. Неизвестные БПЛА в сторону российской столицы.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Псков на аэродроме в ночь на 30 августа раздались сильные взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника.
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