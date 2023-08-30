В ряде российских регионов раздались взрывы: сообщается об атаке БпЛА

Сообщается, что несколько БПЛА могут двигаться в сторону Москвы.

После сообщений об атаке неизвестных БПЛА на аэропорт Пскова поступили сообщения о звуках взрывов в других российских городах.

Российские паблики сообщают о взрывах в Брянск и Тульской областях.

Также российские средства массовой пропаганды сообщают, что над московским аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство из-за угрозы БПЛА.

Мониторинговые каналы сообщают о движении. Неизвестные БПЛА в сторону российской столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Псков на аэродроме в ночь на 30 августа раздались сильные взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника.

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