Почему дроны долетают до Москвы: Симоньян удивила бессмысленным объяснением

Якобы ПВО не для этих "маленьких штучек".

Российская пропагандистка и путинистка Маргарита Симоньян издала свою версию того, почему не удается сбить атакующие Москву беспилотники.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Симоньян рассказала, что якобы спрашивала российских военных, почему дроны долетают до Москвы. Ей что ей ответили, что тогда ПВО будет непрерывно стрелять по птицам

"Я задавала этот вопрос военным. Они говорят, что ПВО не предназначено для того, чтобы замечать и отлавливать вот эти маленькие штучки, потому что тогда он будет непрерывно стрелять по птицам, по любым", — заявила пропагандистка телеэфире.

Ранее, Симоньян поплакалась на упавший недалеко от ее улицы беспилотник. Случилось это 21 августа, когда дроны атаковали Москву и Подмосковье.

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