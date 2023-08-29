Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника

Россию в очередной раз атаковали дроны.

Министерство России снова отрапортовало о якобы атаке дронов.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

Сегодня утром пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

"Беспилотные летательные аппараты были уничтожены "очередными средствами ПВО над территорией Тульской области", — убеждают российские военные.

Напомним, что ранее россиянам снова утомился "украинский беспилотник" на Белгородщине.

Также во временно оккупированном Луганске раздались взрывы.