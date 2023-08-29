Россиянам снова утомился "украинский беспилотник" на Белгородщине

Беспилотники в очередной раз атаковали Россию.
РФ снова мерещатся атаки «украинских беспилотников».
«28 августа с. около 23.00 по московскому времени пресечена очередная попытка «киевского режима совершить «террористическую атаку» БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен очередными "средствами ПВО" над территорией Белгородской области", — убеждают российские военные.
Напомним, в ночь на 28 августа в России сообщили о задержании более 15 рейсов на вылет и прилет в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Сначала причины не сообщались.
Впоследствии Собянин сообщил, что силы ПВО в районе Люберец уничтожили летящий в направлении Москвы беспилотник.
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