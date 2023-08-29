Росіянам знову примарився "український безпілотник" на Бєлгородщині

Безпілотники в черговий раз атакували Росію.

РФ знову ввижаються атаки «українських безпілотників».

«28 серпня ц.р. близько 23.00 за московським часом припинено чергову спробу «київського режиму здійснити «терористичну атаку» БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Росії.

«Безпілотний літальний апарат було знищено черговими "засобами ППО" над територією Бєлгородської області», - переконують російські військові.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня у Росії повідомили про затримання понад 15 рейсів на виліт і приліт у московських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово". Спершу причини не повідомлялися.

Згодом Собянін повідомив, що сили ППО в районі Люберець знищили безпілотник, який летів у напрямку Москви.