Тривожно: на Брянщині нібито збили два "українських безпілотники"

Як стверджує Міністерство оборони Росії, "сьогодні (28 серпня 2023 року - ред.) вночі припинено чергову спробу "київського режиму" зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

"Два безпілотні літальні апарати були знищені "черговими засобами ППО" над територією Брянської області", - йдеться у повідомленні від російських військових.

Нагадаємо, що раніше у РФ заявили про збиття безпілотника "київського режиму" на підльоті до Москви. Мовляв, "силами ППО" в районі Люберець знищено безпілотник, який летів у напрямку Москви.

Додамо, що у ніч проти 28 серпня 2023 року у Росії був оголошений план "Ковер". Відповідно у московських аеропортах раптово затримали рейси на виліт та на приліт.

Проте тоді не повідомляли про причину загрози.