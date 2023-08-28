Тревожно: на Брянщине якобы сбили два "украинских беспилотника"

Как утверждает Министерство обороны России, "сегодня (28 августа 2023 года – ред.) ночью пресечена очередная попытка "киевского режима" совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

"Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены "очередными средствами ПВО" над территорией Брянской области", — говорится в сообщении от российских военных.

Напомним, что ранее в РФ заявили о сбитии беспилотника "киевского режима" на подлете в Москву. Мол, "силами ПВО" в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший в направлении Москвы.

Добавим, что в ночь на 28 августа 2023 года в России был объявлен план "Ковер". Соответственно, в московских аэропортах внезапно задержали рейсы на вылет и на прилет.

Однако тогда не сообщалось о причине угрозы.