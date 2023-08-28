У РФ заявили про збиття безпілотника "київського режиму" на підльоті до Москви

У росіян була тривожна ніч.

"Сьогодні "силами ППО" в районі Люберець знищено безпілотник, який летів у напрямку Москви", - про це у повідомленні у соціальних мережах заявив мер Москви Сергій Собянін.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - читаємо у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 серпня 2023 року у Росії був оголошений план "Ковер". Відповідно у московських аеропортах раптово затримали рейси на виліт та на приліт.

Проте тоді не повідомляли про причину загрози.

Тим часом у Міноборони РФ, як завжди", заявили про "український безпілотник".

"28 серпня близько 04.30 за московським часом "силами ППО" було припинено чергову спробу "київського режиму" здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу територією Російської Федерації. БПЛА знищено засобами ППО у повітрі над територією Люберецького району Московської області", - йдеться у повідомленні російської влади.