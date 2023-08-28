У Дніпропетровській області працює ППО - українські військові

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У Дніпропетровській області через ракетну небезпеку оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про роботу ППО в області.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою - радять українські військові.

"Полтавська, Дніпропетровська області - перебувайте в укритті!", - пізніше наголосили у ПС ЗСУ.

Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, що раніше значну частину України охопила повітряна тривога.