У Дніпропетровській області працює ППО - українські військові

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У Дніпропетровській області через ракетну небезпеку оголосили повітряну тривогу.
Пізніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили про роботу ППО в області.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою - радять українські військові.
"Полтавська, Дніпропетровська області - перебувайте в укритті!", - пізніше наголосили у ПС ЗСУ.
Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, що раніше значну частину України охопила повітряна тривога.
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