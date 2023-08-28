На півдні України - ракетна небезпека: перебувайте в укриттях

У ніч проти 28 серпня 2023 року у низці південних областей України була оголошена повітряна тривога.

"Увага! Миколаївська, Херсонська області – ракетна небезпека! Увага! Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - зауважили у повідомленні Повітряні Сили ЗСУ.

Також пізніше до цих областей додалася і Одеська.

У цих областях й оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше у московських аеропортах раптово затримали рейси на виліт та на приліт.