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На півдні України - ракетна небезпека: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На півдні України - ракетна небезпека: перебувайте в укриттях

Кілька областей в Україні "почервоніло" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 28 серпня 2023 року у низці південних областей України була оголошена повітряна тривога.

"Увага! Миколаївська, Херсонська області – ракетна небезпека! Увага! Дніпропетровська, Запорізька області – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - зауважили у повідомленні Повітряні Сили ЗСУ. 

Також пізніше до цих областей додалася і Одеська. 

У цих областях й оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше у московських аеропортах раптово затримали рейси на виліт та на приліт

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