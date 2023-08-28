Лише щит чи щит і меч: Зеленський про гарантії безпеки для України

За словами президента, гарантії безпеки для України мають включати і санкції, і фінанси і необхідне озброєння, в тому числі засоби ППО та літаки.

Президент Володимир Зеленський розповів, якими будуть майбутні гарантії безпеки Україні від інших держав.

Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

На питання, що закладено в гарантіях безпеки: лише щит чи щит і меч, Зеленський відповів, що "напевно і щит, і меч".

"Тому що там повинні бути і санкції, зброя, фінанси, ППО, літаки... Меню велике але різне і клієнт, скажімо так. Тому що з США це буде більш потужний договір, з Британією... Але є держави, які просто не мають зброї, але фінанси та серйозні санкції у разі повторення агресії", – підсумував він.

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Раніше повідомлялося, що Україна почала переговори щодо недопущення повторення агресії Росії.

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