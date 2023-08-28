Зеленський розповів про ставлення до політичних процесів в Україні під час війни

Зеленський позитивно відноситься до критики з боку українців, бо в країні - свобода слова.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що політичний процес в країні під час війни є одним із головним фактором розвитку держави.
Про це очільник України сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Політичний процес в країні під час війни - це фрагментація головного, про що ми говорили - відновлення миру в нашій державі. Це нас точно відкидає і забирає нашу увагу в інший напрямок. Із іншого боку, ми захищаємо демократію і нашу землю, тому люди говорять, що є якісь є політичні процеси, тому забороняти це не можна", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що порушувати права людини - це означає проявляти неповагу до суспільства.
"По-перше, говорити можна все і не можна забороняти. Це повага до людей і думати про те, що ти робиш. Іноді навіть медійно піднімаєш людей, ту чи іншу хвилю. Як це зіграє з нами і в яку гру. Хто буде відповідати за наслідки. Це питання до себе особисто, у нас свобода слова, але ти повинен про це думати. Я так вважаю. Це моя думка", - додав глава держави.
Як повідомляли раніше, Зеленський заінтригував заявою про "потужний вересень для України".
Читайте також:
- Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Пригожина
- Посилення мобілізації в Україні: екскомандир "Айдару" спрогнозував, скільки людей ще треба призвати
- "Чому в якихось турецьких документах ціна зимової куртки — $29, я не знаю": Резніков — про закупівлю одягу для ЗСУ