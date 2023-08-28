Зеленський розповів про ставлення до політичних процесів в Україні під час війни

Президент України Володимир Зеленський вважає, що політичний процес в країні під час війни є одним із головним фактором розвитку держави.

Про це очільник України сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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"Політичний процес в країні під час війни - це фрагментація головного, про що ми говорили - відновлення миру в нашій державі. Це нас точно відкидає і забирає нашу увагу в інший напрямок. Із іншого боку, ми захищаємо демократію і нашу землю, тому люди говорять, що є якісь є політичні процеси, тому забороняти це не можна", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що порушувати права людини - це означає проявляти неповагу до суспільства.

"По-перше, говорити можна все і не можна забороняти. Це повага до людей і думати про те, що ти робиш. Іноді навіть медійно піднімаєш людей, ту чи іншу хвилю. Як це зіграє з нами і в яку гру. Хто буде відповідати за наслідки. Це питання до себе особисто, у нас свобода слова, але ти повинен про це думати. Я так вважаю. Це моя думка", - додав глава держави.

Як повідомляли раніше, Зеленський заінтригував заявою про "потужний вересень для України".

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