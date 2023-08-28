Зеленский прокомментировал политические процессы во время войны

Зеленский положительно относится к критике со стороны украинцев, потому что в стране – свобода слова.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политический процесс в стране во время войны является одним из главных факторов развития государства.

Об этом глава Украины сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

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"Политический процесс в стране во время войны – это фрагментация главного, о чем мы говорили – восстановление мира в нашем государстве. Это нас точно отвергает и забирает наше внимание в другое направление. С другой стороны, мы защищаем демократию и нашу землю, поэтому люди говорят, что есть какие-то политические процессы, поэтому запрещать это нельзя", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что нарушать права человека – это значит проявлять неуважение к обществу.

"Во-первых, говорить можно все и нельзя запрещать. Это уважение к людям и думать о том, что ты делаешь. Иногда даже медийно поднимаешь людей, ту или иную волну. Как это сыграет с нами и в какую игру. Кто будет отвечать за последствия. Это вопрос к себе лично, у нас свобода слова, но ты должен об этом думать. Я так считаю. Это мое мнение", — добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, Зеленский заинтриговал заявлением о "мощном сентябре для Украины".

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