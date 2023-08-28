Только щит или щит: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

По словам президента, гарантии безопасности для Украины должны включать и санкции, и финансы, и необходимое вооружение, в том числе средства ПВО и самолеты.

Президент Владимир Зеленский рассказал, какими будут предстоящие гарантии безопасности Украины от других государств.

Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

На вопрос, заложенный в гарантиях безопасности: только щит или щит и меч, Зеленский ответил, что "наверное и щит, и меч".

"Потому что там должны быть и санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты... Меню большое, но разное и клиент, скажем так. Потому что с США это будет более мощный договор, с Британией... Но есть государства, которые просто нет оружия, но финансы и серьезные санкции в случае повторения агрессии", – подытожил он.

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Ранее сообщалось, что Украина начала переговоры по недопущению повторения агрессии России.

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