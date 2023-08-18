Украина начала переговоры по недопущению повторения агрессии России

Рабочая группа будет обсуждать, как остановить российскую агрессию, и предотвратить ее повторение.

В четверг, 17 августа, Украина провела первое заседание рабочей группы, реализующей девятый пункт украинской формулы мира, а именно недопущение эскалации войны и повторение российской агрессии.

Также читайте У Зеленского объяснили, какие гарантии безопасности ожидает Украина

Об этом сообщает Прессслужба Офиса президента.

В сообщении указывается, что встречу проводили представители посольств стран Большой семерки, Евросоюза и многих стран, которые присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что с начала подписания декларации к ней присоединились уже 15 стран. Кроме того, Украина ведет переговоры с США и Великобританией относительно двусторонних сделок безопасности. Ермак заявил, что в ближайшее время подобные переговоры начнутся еще с рядом стран.

Замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что рабочая группа будет обсуждать, как остановить российскую агрессию, не допустить эскалации и какими должны быть превентивные меры, чтобы после победы Украины она не повторилась.

На первом заседании участники переговоров согласовали свои дальнейшие действия, а также выразили готовность привлекать другие страны, в том числе представителей Глобального Юга.

Напомним, ранее сообщалось, что координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга заявил, что в НАТО не обсуждают возможности вступления Украины в Альянс за счет отказа от оккупированных Россией территорий.

Кроме того, мы ранее информировали, что Эстония вместе с Литвой и Латвией присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины.

Читайте также: