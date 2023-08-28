Астрологічний прогноз на 28 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і потрібно – продовжувати роботу над уже розпочатими проєктами, від нових починань рекомендується відмовитись.

Символ дня: Сонячний диск.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливі камені дня: рубін, червоний опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: лікарські препарати буквально всмоктуються кров, тому необхідно ретельно стежити за їхнім дозуванням.

Харчування дня: Необхідно відмовитися від м'ясної їжі в будь-якому її вигляді – смаженої, копченої і навіть вареної. Їжа має бути легкою і, бажано, пісною – краще віддати перевагу овочам та фруктам, єдиний виняток – яблука, вони можуть негативно вплинути на стан здоров'я кишечника.

Стрижка дня: день максимально сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати овочи з їстівними «вершками».

Магія та містика дня: можна проводити обряди з опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є віщими, але вони відображають реальну картину життя і звертають увагу на проблеми, що в ній існують.

Табу дня: не можна вирушати в будь-які — навіть не найдальші — поїздки.

Цитата дня: «Єдиний спосіб розважити деяких людей – це сидіти і слухати їхні розповіді» (Френк Габбард).

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