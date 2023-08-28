Астрологический прогноз на 28 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – и нужно – продолжать работу над уже начатыми проектами, от новых начинаний рекомендуется отказаться.
Символ дня: Солнечный Диск.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: лекарственные препараты буквально всасываются кровь, поэтому необходимо тщательно следить за их дозировкой.
Питание дня: Необходимо отказаться от мясной пищи в любом ее виде – жареной, копченой и даже вареной. Еда должна быть легкой и, желательно, постной – лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, единственное исключение –яблоки, они могут негативно повлиять на состояние здоровья кишечника.
Стрижка дня: день максимально благоприятен для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать овощи со съедобными «вершками».
Магия и мистика дня: можно проводить обряды по проработке кармы.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но они отражают реальную картину жизни и обращают внимание на существующие в ней проблемы.
Табу дня: нельзя отправляться в любые – даже не самые дальние – поездки.
Цитата дня: «Единственный способ развлечь некоторых людей – это сидеть и слушать их рассказы» (Фрэнк Хаббард).
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