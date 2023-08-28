Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 28 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 28 августа

Астрологический прогноз на 28 августа / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно – продолжать работу над уже начатыми проектами, от новых начинаний рекомендуется отказаться.

Символ дня: Солнечный Диск. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: рубин, красный опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: лекарственные препараты буквально всасываются кровь, поэтому необходимо тщательно следить за их дозировкой. 

Питание дня: Необходимо отказаться от мясной пищи в любом ее виде – жареной, копченой и даже вареной. Еда должна быть легкой и, желательно, постной – лучше отдать предпочтение овощам и фруктам, единственное исключение –яблоки, они могут негативно повлиять на состояние здоровья кишечника.

Стрижка дня: день максимально благоприятен для стрижки. 

Дачные работы дня: можно собирать овощи со съедобными «вершками». 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды по проработке кармы.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но они отражают реальную картину жизни и обращают внимание на существующие в ней проблемы. 

Табу дня: нельзя отправляться в любые – даже не самые дальние – поездки. 

Цитата дня: «Единственный способ развлечь некоторых людей – это сидеть и слушать их рассказы» (Фрэнк Хаббард). 

Читайте также:

Сгущение крови: причины и профилактика – флеболог Василий Мишнев

Сгущение крови: причины и профилактика – флеболог Василий Мишнев

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
132
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация