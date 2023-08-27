Игнат назвал интересные особенности ракеты Х-101, которая ночью атаковала Украину

Ракеты X-101 могут "наматывать круги", пока не нанесет удар по цели, которая заранее запрограммирована.

Ракета Х-101, которой Россия атаковала ночью 27 августа Украину, считается сложной для ПВО, но украинские средства могут сбивать ее.

Детальнее об этом типе ракеты рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Они запускают ракеты, которые разворачиваются на 180 градусов и летят в другую сторону. Это мы уже давно знаем, это не новость. Противник специально это делает, это позволяет ему делать определенный анализ нашей противовоздушной обороны", — сказал он.

Игнат добавил, что эти ракеты по тактико-техническим характеристикам могут лететь тысячи километров и маневрировать.

"Россияне заявляют о 5500 км. Я думаю, при благоприятных условиях она может пролететь такую дальность, но учитывая высоту полета, маневры, это меньше. Но достаточно много запаса хода, и как их запрограммируют, так они и могут летать, намотывать круги". Высокотехнологичное оружие. Эти ракеты специально для того и созданы, чтобы преодолевать противовоздушную оборону", — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты и "Шахеды" уничтожены. Некоторые потерялись! Игнат о ночной атаке

Ранее в пресс-службе Воздушных сил рассказали, что ночью 27 августа Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555.

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