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Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники

Неспокійна ніч була у РФ

Росію в черговий раз атакували дрони.

Міністерство Росії знову відрапортувало про нібито атаку дронів. 

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах. 

Сьогодні вранці припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку" двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, - йдеться у повідомленні. 

"Безпілотні літальні апарати були знищені "черговими засобами ППО" над територією Тульської області", - переконують російські військові. 

Нагадаємо, що раніше росіянам знову примарився "український безпілотник" на Бєлгородщині.

Також у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
1359
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