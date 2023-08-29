Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники

Росію в черговий раз атакували дрони.

Міністерство Росії знову відрапортувало про нібито атаку дронів.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Сьогодні вранці припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку" двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації, - йдеться у повідомленні.

"Безпілотні літальні апарати були знищені "черговими засобами ППО" над територією Тульської області", - переконують російські військові.

Нагадаємо, що раніше росіянам знову примарився "український безпілотник" на Бєлгородщині.

Також у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.