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Чому дрони долітають до Москви: Симоньян здивувала безглуздим поясненням

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Чому дрони долітають до Москви: Симоньян здивувала безглуздим поясненням

Російська пропагандистка Маргарита Симонян. / Фото: Associated Press

Нібито ППО не для цих "маленьких штучок".

Російська пропагандистка та путіністка Маргарита Симоньян видала свою версію того, чому не вдається збити безпілотники, які атакують Москву. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Симоньян розповіла, що нібито запитувала російських військових, чому дрони долітають до Москви. Їй що їй відповіли, що тоді ППО безупинно стрілятиме по птахах

"Я ставила це питання військовим. Вони кажуть, що ППО не призначене для того, щоб помічати й відловлювати ось ці маленькі штучки, бо тоді воно буде безупинно стріляти по птахах, по будь-яких", - заявила пропагандистка телеефірі.

Раніше, Симоньян побідкалася на безпілотник, який впав недалеко від її вулиці. Сталося це  21 серпня, коли дрони атакував Москву та Підмосков'я.

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Дата публікації
Перегляди
360
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