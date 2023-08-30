Россия атаковала Одесщину крылатыми ракетами

В воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне выпустили калибры из Черного моря.

Ночь на 30 августа в Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы, сообщается об атаке российских ракет.

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Об этом сообщает Общественное.

"Россия атакует Одесскую область ракетами морского базирования, идет боевая работа, сообщили в Силах обороны юга Украины", говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне выпустили движущиеся в направлении Одесской области калибры из Черного моря. Во время воздушной тревоги граждан призывают находиться в укрытиях.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что захватчики атакуют регион ракетами и призвал не снимать работу противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что после сообщений об атаке неизвестных БПЛА на аэропорт Пскова, поступили сообщения о звуках взрывов в других российских городах.

Кроме того, мы ранее информировали, что Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника.

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