Росія атакувала Одещину крилатими ракетами

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря.

Ніч на 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги було чутно вибухи, повідомляється про атаку російських ракет.

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Про це інформує Суспільне.

"Росія атакує Одеську область ракетами морського базування, триває бойова робота, повідомили в Силах оборони півдня України", йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області. Під час повітряної тривоги громадян закликають перебувати в укриттях.

Керівик Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що загарбники атакують регіон ракетами та закликав не фільмувати роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після повідомлень про атаку невідомих БпЛА на аеропорт Пскова, поступили повідомлення про звуки вибухів у інших російських містах.

Крім того, ми раніше інформували, що Тульську область РФ атакували два "українські" безпілотники.

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