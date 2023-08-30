В Минобороны РФ заявил о сбитии БпЛА над двумя областями

В РФ заявили, что очередными средствами ПВО якобы три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты.
Минобороны РФ заявило о якобы сбитии над Брянской и Орловской областями дронов-камикадзе.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении указывается, что 30 августа была якобы пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую" атаку БпЛА на самолетные объекты на территории страны агрессорки.
В российском ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО якобы "три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области".
Напомним, ранее сообщалось, что после сообщений об атаке неизвестных БПЛА на аэропорт Пскова, поступили сообщения о звуках взрывов в других российских городах.
Кроме того, мы ранее информировали, что Тульскую область РФ атаковали два "украинских" беспилотника.
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