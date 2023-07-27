Глава внешней разведки объяснил, зачем Молдова выслала российских дипломатов

Правительство Молдовы таким образом решило для себя вопрос российских шпионов на некоторое время.

Страны часто высылают иностранных дипломатов, если у них нет времени и желания проводить длительную контрразведывательную систему поиска против лиц, подозреваемых в шпионаже.

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Таким образом, в эфире телемарафона глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк прокомментировал выслание российских дипломатов из Молдовы и других стран.

"Длительное время сама Республика Молдова находилась под контролем российских служб и там была развернута "пятая колонна", работавшая с молдавскими олигархами, а также теневым экономическим правительством Приднестровья – это уже давно ни для кого не секрет", — сказал он. .

Кондратюк отметил, что правительство Молдовы таким образом решило этот вопрос для себя на время.

"Для того чтобы восстановить, прислать новых людей, это нужно время, подготовка, а на это время выпадает вся российская агентура. Почему? Потому что это же люди, которые непосредственно проводят с ними (российскими дипломатами, – ред.) встречи, контактируют, передают информацию", — сказал глава Службы внешней разведки.

Кондратюк заявил, что теперь российская агентура будет заморожена на время и это дает возможность для Молдовы перейти на мировые стандарты борьбы со шпионами.

Напомним, ранее сообщалось, что хоккеист из России, выступающий за команду первого дивизиона Польши, был арестован в пятницу, польскими властями по обвинению в участии в кремлевской шпионской сети.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия продолжает попытки возродить свою шпионскую сеть в Европе, пострадавшую в прошлом году. По количеству российских шпионов в стране "лидирует" Швейцария.

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