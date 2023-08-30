Російська розвідка хоче створити у Польщі агентурну сітку проти влади

У Варшаві розуміють, що це постійний елемент загроз.

Російська розвідка на території Польщі намагається знайти шпигунів для роботи проти влади. Йдеться про розпізнавання важливих об'єктів, включаючи військові частини.

Про це інформує Польске радіо.

Заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин зазначив, що останні розслідування польської контррозвідки показали, що люди, які співпрацюють з Росією або Білоруссю, зосереджуються на розпізнаванні важливих об'єктів, включаючи військові частини, залізничні лінії та аеропорти.

"Ми бачимо подальші спроби знайти людей, готових працювати на російську розвідку проти Польщі. Ми усвідомлюємо, що це постійний елемент загроз, з якими наша держава зіткнеться в найближчі місяці і навіть роки", - заявив Жарин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед 16 членів найбільшої в історії мережі російської розвідки, що діяла в Польщі, яку розгромили ABW і Люблінська національна прокуратура, аж 12 є громадянами України.

Крім того, ми раніше інформували, що Washington Post повідомляла, що Росія завербувала в Польщі агентів, серед яких опинилися біженці з України. За гроші зрадники мали чинити диверсії, підпали та вбивства.

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