МО РФ заявило о якобы атаке БпЛА в Брянской области

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Российское Минобороны заявило о якобы отражении атаки беспилотников на Брянскую область.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МО РФ в Telegram.

"Очередными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Румынии прокомментировал информацию о падении "Шахеда" на территории его государства.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики получили новую партию ударных дронов "Шахед". Их они используют для атак по гражданской инфраструктуре.

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