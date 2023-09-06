МО РФ заявило о якобы атаке БпЛА в Брянской области

Россияне заявляют, что атака беспилотников произошла 5 сентября.
Российское Минобороны заявило о якобы отражении атаки беспилотников на Брянскую область.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МО РФ в Telegram.
"Очередными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Румынии прокомментировал информацию о падении "Шахеда" на территории его государства.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики получили новую партию ударных дронов "Шахед". Их они используют для атак по гражданской инфраструктуре.
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