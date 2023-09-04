Атака БПЛА по Днепропетровщине: куда попали оккупанты

Украинские защитники сбили шесть вражеских дронов в небе над областью.

Российские войска атаковали Днепропетровщину беспилотниками утром 4 сентября, в результате чего попадание и возник пожар.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Сети.

Лисак отметил, что ночь 4 сентября в Днепропетровской области прошла без обстрелов, но утро началось с вражеской атаки беспилотниками.

Украинские силы из Воздушного командования "Восток" уничтожили 6 российских дронов-камикадзе в небе над областью. Однако зафиксировано попадание.

"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются", – написал Лысак.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Громкая ночь! Стаи дронов в небе! Есть попадания!

Напомним, российские захватчики в ночь на 4 сентября выпустили по Одесчине и Днепропетровщине 32 беспилотника Shahed-136/131. Украинские силы уничтожили 23 вражеских БПЛА.

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