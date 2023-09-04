Россияне атаковали Украину 32 беспилотниками: детали, сколько дронов уничтожено

Для уничтожения вражеских целей Украина применила истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп.

Российские оккупанты в ночь на 4 сентября атаковали Одесчину и Днепропетровщину 32 дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 4 сентября 2023 года враг атаковал ударными БПЛА Shahed-136/131 с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, рф)", – говорится в заявлении Воздушных сил.

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Там уточнили, что всего враг ночью выпустил 32 беспилотника по Украине, которые атаковали Одесчину и Днепропетровщину.

Сколько БПЛА уничтожено

Силам и средствам Воздушных сил вместе с ПВО других составляющих Сил обороны удалось уничтожить 23 вражеских беспилотника. Для этого Украина применила истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Громкая ночь! Стаи дронов в небе! Есть попадания!

Атака беспилотниками по Украине 4 сентября/Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Заметим, российские захватчики запустили по Одесской области дроны-камикадзе в ночь на 4 сентября. В Измаильском районе повреждены склады и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

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