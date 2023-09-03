Курс валют на 4 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных и евро, и злотый потеряли в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 4 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро после выходных потерял 12 коп, а злотый – 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,62 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,86 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Сбербанк" — 37,40 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,30 грн

"ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,60 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн

"ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,65 — 9,25 грн

"Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,45 грн

"ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, эксперт Тарас Лесовой сделал прогноз на следующую неделю, как изменится курс доллара в Украине. По его словам, вероятная, незначительная и непрочная "курсовая качка".

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