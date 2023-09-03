Землю в сентябре накроют мощные магнитные бури: названы даты

В сентябре будет сразу несколько магнитных бурь.

Землю снова накроют магнитные бури. Ближайшее возмущение геомагнитного поля в этом месяце следует ожидать уже 6-8 сентября. Впоследствии в течение месяца будут наблюдаться еще три волны магнитных бурь.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Отмечается, что первая волна магнитных бурь пройдет в период с 6 по 8 сентября.

"Следующее более активное возбуждение геомагнитного поля следует ожидать уже 14 сентября. В последующие дни – в период с 15 по 17 сентября также возможны магнитные бури, но с меньшей интенсивностью", — говорится в сообщении.

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В то же время, последнюю магнитную бурю в этом месяце прогнозируют 23 сентября. Несмотря на это, специалисты отмечают, что прогноз на столь длительный период может быть неточным и дата начала геомагнитного возбуждения может немного отклониться.

"Во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышению артериального давления и мигрень", – говорят специалисты.

По их словам, метеозависимым людям в настоящее время следует отказаться от больших физических нагрузок, зато посвятить этот период периоду отдыха и заботе о своем физическом и ментальном здоровье.

"Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему", — говорится в сообщении.

Раньше мы писали, что магнитные бури делают нервную систему человека более чувствительной. Но существует три основных способа улучшить свое самочувствие.

Отметим, что Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национальной метеорологической службы США оценивает геомагнитные бури по шкале от 1 до 5, где 1 считается незначительным, а 5 — экстремальным.

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