В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии двух украинских БпЛА (видео)

Якобы один из украинских беспилотников был сбит в час ночи над Черным морем.

В российском Министерстве обороны заявили, что их силы противовоздушной обороны вроде бы сбили над акваторией Черного моря вблизи оккупированного Крымского полуострова украинский беспилотник.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

В сообщении указывается, что якобы украинский беспилотник был сбит в час ночи по местному времени.

В российском Минобороны заявили, что "очередными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и территорией Курской области".

Между тем, местные каналы сообщают о серии взрывов в Курской области в районе города Курчатов.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили о запусках российских беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия нанесла удар по Одесской области. Целью была припортовая инфраструктура. На месте удара возник пожар.

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