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У Міноборони РФ заявили про нібито збиття двох українських БпЛА (відео)

У Міноборони РФ заявили про нібито збиття двох українських БпЛА (відео)

Безпілотник / Фото: gettyimages.com

Нібито один з українських безпілотників був збити о першій годині ночі над Чорним морем.

У російському Міністерстві оборони заявили, що їхні сили протиповітряної оборони ніби збили над акваторією Чорного моря поблизу окупованого Кримського півострова український безпілотник.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби російського відомства.

У повідомленні вказується, що нібито український безпілотник був збити о першій годині ночі за місцевим часом.

В російському Міноборони заявили, що "черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати були знищені в повітрі над акваторією Чорного моря поблизу Кримського півострова і над територією Курської області".

Тим часом місцеві канали повідомляють про серію вибухів у Курській області в районі міста Курчатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 3 вересня Повітряні сили Збройних сил України заявили про запуски російських безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія завдала удару по Одеській області. Ціллю була припортова інфраструктура. На місці удару виникла пожежа.

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