ЗСУ попередили про ймовірні запуски дронів

Станом на 22:48 тривогу не оголошено.

Пізно ввечері 3 вересня Повітряні сили Збройних сил України заявили про ймовірні запуски російських безпілотників.

Про це повідомили у Командуванні ПС ЗСУ.

"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки повідомимо додатково", - йдеться у дописі.

Станом на 22:48 повітряна тривога не оголошена у жодній з областей.

Мапа тривог станом на 3 вересня - 22:48.

Нагадаємо, вдень 3 вересня Сили оборони півдня України повідомили, що РФ вивела в Чорне море ракетний корабель "Буян-М". Його спорядження сягає 8 "Калібрів".

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