Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ попередили про ймовірні запуски дронів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1261
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ попередили про ймовірні запуски дронів

Дрон-камікадзе Shahed.

Станом на 22:48 тривогу не оголошено.

Пізно ввечері 3 вересня Повітряні сили Збройних сил України заявили про ймовірні запуски російських безпілотників.

Про це повідомили у Командуванні ПС ЗСУ.

"Імовірні пуски ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. Про зміну обстановки повідомимо додатково", - йдеться у дописі. 

Станом на 22:48 повітряна тривога не оголошена у жодній з областей. 

Мапа тривог станом на 3 вересня - 22:48. / ©
Мапа тривог станом на 3 вересня - 22:48.

Нагадаємо, вдень 3 вересня Сили оборони півдня України повідомили, що РФ вивела в Чорне море ракетний корабель "Буян-М". Його спорядження сягає 8 "Калібрів".

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1261
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація